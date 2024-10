Reggina-Frosinone: mister Grosso attende buone notizie dall’infermeria

A Frosinone si recrimina ancora per quella che poteva essere una importantissima vittoria, non conquistata per il pari acciuffato nei minuti finali dal Brescia che, addirittura, nelle battute conclusive ha pure protestato per un evidente fallo da rigore non fischiato dal direttore di gara e non segnalato dal Var. Chiuso il capitolo Brescia, la compagine di Grosso, ad oggi una delle squadre che gioca il calcio migliore, è concentrata sulla sfida di sabato prossimo al Granillo contro la Reggina. Il tecnico segue con particolare attenzione anche quanto succede in infermeria con Maiello che continua i suoi allenamenti differenziati, mentre per quello che riguarda Charpentier e soprattutto Canotto, il primo è alle prese con un fastidio muscolare, mentre il secondo uscito per affaticamento, dovrebbe essere quello recuperabile.

