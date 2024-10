Reggina-Frosinone: a fine gara, il presidente Luca Gallo vuole il saluto ai tifosi

Si sperava di dare un seguito alla stagione regolare. La Reggina ha sognato fino all’ultimo di agguantare la griglia play off, ma i tre pareggi consecutivi ne hanno frenato la straordinaria rincorsa. Rimane comunque una stagione positiva, soprattutto ripercorrendo le tappe di un campionato che ad un certo punto aveva visto la compagine amaranto ad altissimo rischio retrocessione. Il presidente Luca Gallo, ha chiesto ai suoi ragazzi di effettuare il classico giro di campo, per salutare in maniera simbolica i tifosi con la speranza che dalla prossima stagione, il pubblico possa tornare sugli spalti.

Leggi anche