Frosinone, Grosso: 'Vittoria meritata, creato tanto e subìto nulla'

Vittoria netta del Frosinone a Reggio Calabria, seppur partita sbloccata da un clamoroso errore di Camporese che ha regalato la palla a Mulattieri. In sala stampa si presenta un soddisfatto e sorridente Fabio Grosso: “Una grande partita contro un avversario di livello. Abbiamo meritato la vittoria, per noi sono tre punti molto importanti. In questo campionato non puoi mai abbassare la guardia, per ripetere questa prestazione va mantenuta la stessa attenzione di oggi e non solo. E’ stata una grande gara, creando tanto e subendo nulla, ma rimaniamo con i piedi ben saldati a terra, non possiamo fare diversamente, certo è un buon segnale per noi e per le altre. Sono contento di sedere su questa panchina e di allenare per una società seria e solida, voglio valorizzare il materiale che ho a disposizione. Qui si è cambiato molto con tanti giovani, altrimenti si raccontano sempre altre cose. I giocatori esperti li stanno accompagnando in questo nuovo percorso e continueremo a lavorare per toglierci altre soddisfazioni.