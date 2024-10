Reggina-Frosinone: numeri, statistiche e curiosità delle due squadre

Svanisce in salento il sogno playoff della Reggina e dei suoi tifosi. Un 2-2 in casa del Lecce che lascia l’amaro in bocca, ma anche la consapevolezza che questa squadra ha regalato emozioni ad una città intera. Peccato non poter riservare il giusto tributo a tutti i componenti di questa annata, nella prossima partita che, di fatto chiuderà la stagione. Ospite il Frosinone, nobile decaduta che ha avuto un cammino diametralmente opposto rispetto agli amaranto. Infatti i ciociari, hanno disputato un girone di andata in zona playoff per poi trovare la salvezza nelle ultime giornate. Anche questo è il bello del calcio.

Il percorso delle due squadre

Classica partita di fine stagione, senza alcuna motivazione ma è chiaro che nessuna delle due squadre vorrà fare cattiva figura. Il Frosinone occupa il 12° posto con 47 punti (media di 1.2 a partita) ottenuti grazie a 11 vittorie, 14 pareggi e 12 sconfitte. La Reggina è 10° con 50 punti (1.3 a partita), figli di 12 vittorie, 14 pareggi e 11 sconfitte.

Nelle ultime cinque giornate la Reggina ha collezionato altrettanti risultati utili, 2 vittorie e 3 pareggi realizzando 10 reti e subendone 6. Il Frosinone ha registrato 2 vittorie 2 pareggi e 1 sconfitta, realizzando 6 reti e subendone 5. Nel girone di ritorno il Frosinone in trasferta ha totalizzato 12 punti (media di 1.3 a partita) ottenuti grazie a 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, realizzando 7 reti (media di 0.7 a partita) e subendone 11 (media di 1.5 a partita).

Palleggio, attacchi e tiri

In fase di palleggio il Frosinone tenta 420.6 passaggi a partita, la Reggina 386.1. La Reggina ha una percentuale di accuratezza pari al 79.8% contro l’82.5% del Frosinone. Alla voce “possesso palla” la Reggina occupa l’10° posto nel ranking specifico con una media del 51.1%. Il Frosinone è al 5° posto nel possesso palla, con una media del 52.3%. Cionek e Crisetig sono i calciatori della Reggina che tentano più passaggi, 43.8 per entrambi. I più precisi, Cionek con un’accuratezza del 88.6% e Loiacono dell’88.5%.

La Reggina tenta 27.9 attacchi manovrati, concludendone il 20.9%, il Frosinone prova a sviluppare 29.1 azioni manovrate, concludendone il 21.3%. 2.2 contropiede con 0.8 conclusioni per la Reggina, 2.6 contropiede con 1.1 conclusioni per i laziali. La Reggina perde 111.1 palloni a partita, il Frosinone 107.1. Mediamente gli amaranto recuperano 81.1 palloni a partita, i ciociari ne recuperano 78.4 ogni novanta minuti. La Reggina va al cross 18.7 volte a partita (8° nella classifica della Serie B), con il 34.9% di accuratezza, il Frosinone tenta il cross 19.3 volte (6° posto nel ranking specifico) con una percentuale di accuratezza del 36.6%. Bellomo, insieme a Di Chiara, nella Reggina, sono i giocatori che tentano di più il cross provandoci, ogni partita, 4.7 volte il numero 10 e 4.6 l’esterno sinistro. Il più preciso nei cross è Delprato con il 61.2% di accuratezza.

La Reggina è la 4° squadra peggiore nel ranking dei tiri tentati con una media di 10.4 a partita, mentre il Frosinone si attesta in 10° posizione con 11.7 conclusioni tentate a partita. La Reggina con il 38.9% di tiri nello specchio rispetto a quelli tentati, si posiziona oltre il livello medio generale del 34.3%, il Frosinone, registra il 31.5% di tiri nello specchio della porta, al di sotto della media generale. Sono Montalto ed Edera i calciatori amaranto che tentano di più il tiro, 2.6 volte a partita il centravanti, 2.5 l’esterno. Rivas con il 63.1% dei tiri finiti nello specchio della porta, è il più pericoloso. La Reggina ha beneficiato di 5 rigori a favore, realizzandone solo 2 (40%), il Frosinone su 5 rigori a favore, ne ha realizzati 4 (80%). Montalto con 1 rigore calciato ha la percentuale realizzativa su penalty del 100%, Menez con 1 gol su 2 rigori del 50% e Denis, avendo sbagliato entrambi i rigori calciati, dello 0%.

Attacchi, presenze e marcatori

La Reggina, 9° peggior attacco e 8° miglior difesa, riesce a mantenere la differenza reti a +1. Sono 42 i gol realizzati (1.1 a partita) e 41 quelli subiti (1.08 a partita), mentre il Frosinone, 5° peggior attacco della Serie B e 10° peggior difesa del torneo, registra un -8 nella differenza reti con 34 reti realizzate (0.9 a partita) e 42 subite (1.1 a partita). La Reggina è andata in gol con 14 giocatori diversi fino ad oggi, così come il Frosinone. Folorunsho è stato raggiunto da Montalto a quota 6 gol, diventando i calciatori amaranto andati di più in rete. Nel Frosinone, Novakovich è il calciatore che ha segnato di più, 8 reti. Lo segue Parzyszek con 5 reti.

Nelle file della Reggina, Bianchi con 36 e Crisetig con 34, sono i calciatori con più presenze, mentre nel Frosinone sono Kastanos, Bardi e Zampano con 34 presenze, i più presenti. Crisetig con 2897 minuti è il calciatore della Reggina che ha giocato di più in questa stagione, dietro di lui Di Chiara con 2570 minuti. Bardi è il calciatore con il minutaggio più alto nel Frosinone, 3263 minuti per lui, seguito da Maiello con 2715 minuti.

Reggina 18.1 falli a partita con 2.8 ammonizioni, Frosinone 16.1 falli e 2.3 cartellini gialli ogni 90 minuti. I calciatori più sanzionati nelle 2 quadre sono Di Chiara (10 ammonizioni) e Crisetig (9 cartellini gialli) per la Reggina, Kastanos (10 ammonizioni) e Zampano (9 gialli) per il Frosinone.