Reggina-Frosinone: la probabile formazione amaranto

Non potrà disporre di tutti gli effettivi mister Baroni per giocarsi al meglio l’ultima giornata di campionato. Sfumato l’obiettivo play off, si vuole comunque chiudere in bellezza, stesso obiettivo verso il quale punta la squadra di Grosso. In casa amaranto ci saranno ancora novità.

REGGINA: Nicolas; Lakicevic, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara; Crisetig, Bianchi; Bellomo, Folorunsho, Liotti; Denis. all. Baroni