Decreto Niscemi: via libera dal Senato, è legge
Il provvedimento introduce misure urgenti dopo il maltempo che dal 18 gennaio ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria
22 Aprile 2026 - 23:28 | Comunicato Stampa
Roma 22-10-2014. Senato-Aula: comunicazioni del Presidente del Consiglio Renzi sul Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre. Nella foto Aula del Senato durante la seduta
Via libera definitivo del Senato al cosiddetto decreto Niscemi.
Il provvedimento introduce misure urgenti dopo il maltempo che dal 18 gennaio ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria ed è stato votato per alzata di mano. In aula Avs ha annunciato il voto contrario mentre, a quanto si apprende, gli altri gruppi di opposizione si sono astenuti.
Approvato già alla Camera, è così convertito in legge.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie