Decreto Niscemi: via libera dal Senato, è legge

Il provvedimento introduce misure urgenti dopo il maltempo che dal 18 gennaio ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria

Via libera definitivo del Senato al cosiddetto decreto Niscemi.

Il provvedimento introduce misure urgenti dopo il maltempo che dal 18 gennaio ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria ed è stato votato per alzata di mano. In aula Avs ha annunciato il voto contrario mentre, a quanto si apprende, gli altri gruppi di opposizione si sono astenuti.

Approvato già alla Camera, è così convertito in legge.