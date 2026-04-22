Balneari Calabria, Giannetta: ‘Ok all’unanimità alla proposta di legge per aiutare le imprese post ciclone’

“Siamo alle porte della stagione estiva, abbiamo subito danni ingenti a causa dei cicloni, non possiamo permetterci di restare fermi a guardare. Rinviare ad oltranza il problema non lo risolve. Con questa proposta di legge vogliamo aprire un varco per definire le condizioni giuridiche per salvaguardare, ristorare e rilanciare un settore vitale per l’economia calabrese”.

“La Regione Calabria propone uno strumento giuridico all’avanguardia – dichiara il consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia Domenico Giannetta in Commissione Ambiente al Consiglio regionale – Abbiamo accolto le indicazioni del dipartimento e migliorato il testo di legge, sapendo di muoverci in un contesto normativo complesso. Ma con questa proposta, che recepisce l’innovativa intuizione del presidente Occhiuto, tracciamo una nuova linea in un quadro giuridico caotico, sia a livello nazionale che europeo, che da anni rimanda e non risolve la questione delle concessioni demaniali, gettando nell’incertezza l’intero settore.

Intendiamo definire un perimetro normativo

Intendiamo definire un perimetro normativo puntuale, preciso e non discriminatorio, all’interno del quale i comuni trovino supporto giuridico, istituzionale e amministrativo per istruire le pratiche nei propri territori, effettuare le verifiche in ordine alla scarsità della risorsa spiaggia e la sussistenza di interessi certi transfrontalieri e adottare, quindi, i provvedimenti consequenziali per mettere a bando le nuove concessioni e prorogare le esistenti.

Il focus dell’impianto normativo è proprio questo: l’istruttoria – dichiara Giannetta – la valutazione, nel proprio territorio comunale, della sussistenza delle condizioni giuridiche certe per avviare le procedure. Non potranno dunque essere concesse proroghe indiscriminate a pioggia e i bandi per nuove concessioni potranno essere avviati anche nei territori dove la risorsa spiaggia non è scarsa.

Ambiente, demanio e Direttiva Bolkestein

Abbiamo enorme rispetto dell’ambiente – continua – del demanio, della risorsa mare, delle coste erose, siamo consapevoli che i rischi del cambiamento climatico ci impongono forti responsabilità, come pure siamo rispettosi dei principi della libera concorrenza e delle indicazioni nazionali ed europee. Per questo proponiamo un perimetro all’interno del quale muoversi con cautela, ma con sicurezza.

Ringrazio i colleghi consiglieri per avere accolto con pieno sostegno questa iniziativa legislativa – continua – non è più accettabile che l’incertezza normativa blocchi anche l’erogazione dei ristori per i danni subiti dagli operatori.

Bisogna invertire la rotta – incalza Giannetta – riteniamo che anche il Governo possa apprezzare questo tentativo della Regione Calabria di fare da apripista per le altre regioni per risolvere il problema dell’applicazione della Direttiva dell’Unione Europea Bolkestein con una soluzione innovativa e di buon senso.

Che, ribadiamo, non proroga le concessioni ipso iure, ma individua i presupposti e i confini precisi entro i quali i comuni possano assegnare o prorogare le concessioni demaniali e intende mettere le imprese colpite dai cicloni nelle condizioni di essere al più presto ristorate – conclude Giannetta.