Serie D: la Nuova Igea Virtus si avvicina ai play off, sprofonda la Vibonese. La nuova classifica
Si è giocata la gara di recupero, adesso per tutti le giornate alla fine sono due
22 Aprile 2026 - 22:15 | Redazione
C’era un ultimo recupero da giocare ed era quello tra la Nuova Igea Virtus e la Vibonese. Una occasione per entrambe utile a migliorare la posizione in classifica. E’ terminata con il punteggio di 2-1 per i siciliani che, nonostante i cinque punti di penalizzazione, grazie a questa vittoria, possono nuovamente tornare a sperare nel raggiungimento dei play off. Crisi senza fine per la Vibonese, sempre più impelagata in zona play out.
La nuova classifica
- Nissa 63
- Savoia 63
- Reggina 60
- Athletic Palermo 57
- Gelbison 54
- Sambiase 52
- Nuova Igea (-5) 52
- Milazzo 44
- Gela (-1) 42
- Vigor Lamezia 38
- Enna 35
- Favara 34
- Ragusa 33
- Vibonese 31
- Acireale 31
- Sancataldese 28
- Messina (-14) 28
- Paternò 19
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