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Serie D: la Nuova Igea Virtus si avvicina ai play off, sprofonda la Vibonese. La nuova classifica

Si è giocata la gara di recupero, adesso per tutti le giornate alla fine sono due

22 Aprile 2026 - 22:15 | Redazione

Nuova Igea Stadio

C’era un ultimo recupero da giocare ed era quello tra la Nuova Igea Virtus e la Vibonese. Una occasione per entrambe utile a migliorare la posizione in classifica. E’ terminata con il punteggio di 2-1 per i siciliani che, nonostante i cinque punti di penalizzazione, grazie a questa vittoria, possono nuovamente tornare a sperare nel raggiungimento dei play off. Crisi senza fine per la Vibonese, sempre più impelagata in zona play out.

Leggi anche

La nuova classifica

  1. Nissa 63
  2. Savoia 63
  3. Reggina 60
  4. Athletic Palermo 57
  5. Gelbison 54
  6. Sambiase 52
  7. Nuova Igea (-5) 52
  8. Milazzo 44
  9. Gela (-1) 42
  10. Vigor Lamezia 38
  11. Enna 35
  12. Favara 34
  13. Ragusa 33
  14. Vibonese 31
  15. Acireale 31
  16. Sancataldese 28
  17. Messina (-14) 28
  18. Paternò 19

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