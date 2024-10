Reggina-Frosinone: prevendita biglietti, nuovo aggiornamento del dato

Dopo i 3000 tagliandi staccati nelle prime ore di lunedi, prosegue in maniera incessante la prevendita per quello che riguarda i biglietti della gara tra la Reggina ed il Frosinone. Un match che promette spettacolo tra due squadre che giocano il calcio migliore in questo momento e che sono separate in classifica da soli tre punti con i gialloblu in testa e gli amaranto a seguire. Match di grande richiamo anche per i tifosi che stanno rispondendo in maniera esaltante. Dopo la mattinata di oggi, si è arrivati a 4200 tagliandi staccati.

