Reggina-Frosinone, la voce dei giornalisti amaranto: ‘Sconfitta pesante, rialziamoci subito’

La voce dei giornalisti e degli addetti ai lavori amaranto, con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. La sconfitta contro la capolista non dovrà pesare sul prosieguo amaranto, è stata la considerazione unanime degli intervenuti nella rubrica di CityNow.

Giorgio Neri (Ansa)

Antonio Spina (calciocalabrese)

Un risultato che si commenta da solo, tanto di cappello a questo Frosinone guidato da Fabio Grosso. La migliore avversaria vista al Granillo quest’anno per il tipo di partita. Una squadra che dimostra solidità, compattezza, qualità e di confermare il primato raggiunto da questa vittoria. La prestazione della Reggina complessiva, senza parlare dei singoli è stata al di sotto della sufficienza. E’ mancato il solito gioco sulle fasce che garantisce agli amaranto ampiezza. Una sconfitta immeritata che non deve pregiudicare il percorso fatto finora.

Franco Pellicanò (Gazzetta del Sud)

Il Frosinone ha dimostrato di essere da primo posto in classifica, ci sono stati degli evidenti svarioni difensivi, c’è da concedere riposo a qualche giocatore se veramente vogliamo puntare in alto.

Simone Bellantone (Radio Touring 104 e Video Touring 87)

Un risultato molto pesante, il Frosinone ha giocato meglio di noi, ci ha davvero impensierito, ha dimostrato di meritare il primo posto in classifica, abbiamo sognato l’aggancio ma hanno avuto sempre il pallino del gioco e ci hanno messo in difficoltà. La vittoria del Bari e del Genoa diminuisce il vantaggio sulle dirette inseguitrici. Non dobbiamo mollare in vista di Como. Era un turno infrasettimanale, una battuta d’arresto ci può stare, rialziamoci subito.

Antonello Placanica (Forza Reggina)

Uno 0 a 3 pesante, la Reggina ha giocato un quarto d’ora poi è sparita dal campo. Il Frosinone ha preso possesso, mister Inzaghi non è riuscito a prendere delle contromisure per impedire agli avversari di dominare. L’errore sul goal ha rotto l’equilibrio, però c’è stata quasi un’ora di tempo per poterci rimettere in partita, cosa che non è stata fatta.