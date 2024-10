Reggina, è già futuro. Gallo rivuole Francesco Cozza in amaranto

Mentre tifosi, tecnico e calciatori il giorno dopo provano a smaltire l’amarezza dell’eliminazione dai play off, la società ha l’obbligo di pensare al domani, fermo restando che la programmazione futura in casa Reggina è iniziata da tempo. Insieme a quello che sarà il nuovo progetto tecnico della prima squadra, le attenzioni si rivolgono anche al completamento dell’organigramma. Da qualche settimana ci sono voci insistenti sul possibile ritorno in amaranto di Francesco Cozza, con un ruolo che comunque non riguarda la conduzione tecnica.

Pare che gli incontri con il presidente Gallo ci siano stati e per lui si sta per profilare la possibilità di un inserimento nella struttura della società, da capire con quali mansioni. Intanto l’ex capitano della Reggina, ospite della trasmissione Momenti Amaranto su Video Touring, così si è espresso sul massimo qualche giorno addietro: