Reggina: si riparte da tante certezze ma anche un nodo da sciogliere

Svanisce il sogno di Luca Gallo. Il presidente ambizioso che in cuor suo sperava davvero di poter arrivare fino in fondo in questo percorso play off. La Reggina, per tutte le vicende che più volte abbiamo raccontato, ha concluso la stagione regolare al settimo posto, ricordando le enormi difficoltà iniziali, che le sono stati sottratti quattro punti dalle penalizzazioni e che in quella parentesi targata Drago, tanto ha perso per strada.

Una griglia, quella finale, che spesso incide sul cammino delle squadre, perchè la migliore collocazione in graduatoria, consente di poter avere dei vantaggi. Alla fine, ci si accontenta del risultato sportivo ottenuto perchè tutti consapevoli delle difficoltà alle quali si è andati incontro nel corso di una stagione che, ad un certo, punto, sembrava segnare la fine e che invece, grazie all’arrivo di Luca Gallo, ha tracciato una svolta.

Ed allora è giusto come scrive lo stesso presidente nel suo tweet, pensare ad un “nuovo inizio“, perchè in realtà è davvero così. La dirigenza da mesi ha avviato la sua programmazione, si riparte da certezze assolute come quella di avere una società fortissima ed ambiziosa, un pubblico straordinario e di nuovo coinvolto, una ossatura di squadra che consentirà solo degli aggiustamenti e non nuove rivoluzioni.

L’incertezza è rappresentata dalla conduzione tecnica. Le parti si sono prese qualche giorno di tempo, poi sarà necessario un confronto per capire come si vuole ripartire e con chi. Cevoli ci spera dopo il lavoro svolto in questa stagione, lui stesso ha dichiarato al termine della gara contro il Catania che sono state “gettate basi importanti per il futuro“, ma ha anche precisato in maniera molto onesta, che il suo discorso era generico e non legato alla sua presenza in panchina anche per il prossimo anno.

Cosa ne pensa la società? Non c’è dubbio che soprattutto il lavoro dell’ultimo periodo è stato apprezzato, ma questo non ne garantisce la conferma per il tecnico. Da tempo sono in corso valutazioni che prossimamente verranno rese note.

