Reggina, G. Praticò: ‘Potevamo avere 39 punti. Su Maurizi e Basile…’

La Reggina e la salvezza. Quell’obiettivo da raggiungere al più presto con quattro giornate a disposizione, un punto ed una gara in più rispetto alla diretta concorrente più vicina, la Paganese. Se ne è parlato alla trasmissione Reggina Stadio in onda su Radio Antenna Febea, insieme al dirigente Giuseppe Praticò in collegamento telefonico:

“Abbiamo un obiettivo e dobbiamo raggiungerlo al più presto. Contro il Bisceglie ci mancheranno due elementi importanti, l’ammonizione di Mezavilla si poteva evitare qualora l’arbitro avesse ammonito subito il giocatore del Lecce, non ci sarebbe stato l’intervento successivo di Adriano. Bianchimano è il nostro capocannoniere ovvio che la sua assenze sia pesante.

Non ci sono partite semplici, il Bisceglie deve ancora salvarsi, l’Akragas pur retrocesso sta dando battaglia a tutti, la Sicula Leonzio sta facendo un campionato straordinario e poi la Juve Stabia. Tanti episodi hanno caratterizzato questa stagione, mi vengono in mente i tanti rigori che ci sono stati negati, avremmo potuto avere almeno sei punti in più.

Sul rinnovo di Marino siamo in dirittura d’arrivo, non c’è alcun tipo di problema.

Maurizi e Basile per il prossimo anno? Abbiamo un obiettivo da raggiungere, non mi sembra opportuno parlare adesso di futuro è prematuro. In questo momento l’unica cosa a cui pensare è arrivare al più presto alla salvezza”.