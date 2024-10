Reggina, G. Praticò:”Porcino e De Francesco erano al centro del progetto. Attese risposte per mesi”

A tutto tondo, per far chiarezza sugli ultimi due tumultuosi mesi amaranto. Giuseppe Praticò, Amministratore Delegato della Reggina 1914, è intervenuto alla trasmissione Fuorigioco, in onda su RTV. Diversi, come detto, i temi trattati, a partire dalla vittoria – con la forza dedica a suo carico griffata Maurizi – di Catanzaro: ”Le parole del tecnico – ha ammesso – fanno piacere, ma certamente si vince e si perde tutti insieme. È stato un successo preziosissimo in vista della prosecuzione del torneo”.

Impossibile, naturalmente, non toccare l’argomento mercato. E, conseguentemente, si arriva a parlare dei casi De Francesco e Porcino: ”Purtroppo la situazione a cui si è giunti oggi è figlia di decisioni prese mesi fa. I due ragazzi avrebbero dovuto prolungare i propri contratti già prima della fine della scorsa stagione, salvo poi decidere di rinviare il tutto con il vecchio direttivo tecnico. Il primo luglio, poi, entrambi hanno fatto sapere alla Reggina di voler andar via: una scelta che non abbiamo condiviso e non abbiamo avallato, credendo nella loro centralità all’interno del nostro progetto.

Li abbiamo resi capitano e vice-capitano, sperando di riuscire a convincerli a siglare un nuovo contratto con il nostro club. Non abbiamo avuto, tuttavia, risposte alle nostre proposte di rinnovo per mesi, salvo poi sapere dal nuovo agente dei due calciatori, alla data del 28 dicembre, l’intenzione di non prolungare il rapporto con la Reggina oltre il mese di giugno 2018. Concludo, tuttavia, dicendo che né per De Francesco né per Porcino ci è mai stata presentata alcuna offerta ufficiale, scritta o verbale”.