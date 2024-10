Reggina, Gagliardi: ‘Coscarella mi ricorda Foti. Oggi società amaranto forte’

Reggina-Rende, il derby. Non è andata benissimo le ultime volte agli amaranto. Lo scorso anno una doppia sconfitta, pesantissima quella al Granillo con importanti ripercussioni, poi quella del girone di andata di questa stagione, al termine di un match ricco di gol. Con l’ex Modesto in panchina i biancorossi si presentano a Reggio vittoriosi dopo un lungo periodo di astinenza e quattro punti di vantaggio, maturati soprattutto per la pesante penalizzazione inflitta in settimana alla squadra amaranto. L’altro ex sempre ricordato con affetto dai tifosi è Franco Gagliardi, da qualche stagione al servizio della società del presidente Coscarella, ma comunque sempre molto attento alle vicende reggine. Ne parla ai colleghi di Gazzetta del Sud: “Il massimo dirigente del Rende mi ricorda molto il presidente Lillo Foti che per me è stato come un padre o un fratello.

A Reggio sono stato sempre come fossi a casa, mi sentivo un uomo-società. Adesso le cose sono cambiate e mi auguro che il futuro sia ricco di soddisfazioni. La forza della Reggina è il pubblico, il che richiede competenza per non deluderne le aspettative dopo le tante delusioni. I play off sono un obiettivo possibile dopo i quotati acquisti invernali, ma serve tempo, le penalizzazioni obbligano ad un forte impegno sul campo. Oggi la società è più forte. Chi vincerà tra Reggina e Rende? Lo sapremo al fischio finale…”