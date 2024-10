Reggina: il presidente Gallo sul calciomercato ed il profilo del nuovo allenatore

Il presidente Luca Gallo ha parlato anche di calciomercato e del profilo del nuovo allenatore:

Il calciomercato ed il nuovo allenatore

“Le valutazioni sul calciomercato verranno fatte insieme al nuovo tecnico, alle sue esigenze. Questa per me rimane una buona squadra, farla diventare ottima non è semplice. Sulla scelta del tecnico, si sta valutando qualcuno che conosce l’ambiente, ma non venitemi a dire che se dovesse essere così la società lo fa per risparmiare. Ci sono tre profili e stiamo facendo delle valutazioni. Ma ripeto, se fosse uno che conosce l’ambiente, non mi si venga a parlare di necessità economiche. I giocatori oggi dicono di essere stati sempre al fianco dell’allenatore, di avere voglia di spaccare il mondo ma che poi in campo non riescono a tramutare quello che a loro si chiede. Non si riesce a capirne il motivo, potrebbe pensarsi a problematiche mentali. La situazione è complicata, ma anche lo scorso anno mi ponevo lo stesso dubbio e poi Baroni riuscì ad entrare nella testa dei calciatori. Speriamo di individuare l’allenatore giusto”.