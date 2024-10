Reggina, Luca Gallo: ‘Gli obiettivi? Stavolta non mi fregano. Ho imparato il testo a memoria’

"La Reggina è una società importante, tengo tutto per me"

Una conferenza stampa di grandi sentimenti quella andata in scena al Granillo per la presentazione ufficiale di Alfredo Aglietti. Un inevitabile ritorno al passato con l’amarcord da parte dei presenti e qualche applauso per l’ex attaccante amaranto, oggi nuovo allenatore della Reggina. Non è mancato un passaggio di straordinaria ironia da parte del presidente Luca Gallo che, sollecitato sugli obiettivi della società replica:

L’ironia del presidente sugli obiettivi

“Sono rimasto fregato una volta, la seconda non ci casco. La Reggina è una società importante, ma quelli che sono gli obiettivi e quello che ho in testa lo tengo per me. Partitremo per fare un buon campionato, ce la metteremo tutta ed onoreremo la maglia, partiamo per salvarci poi tutto quello che di meglio sarà ben accetto, l’ho imparato a memoria”.