Reggina, Gallo: ‘Penso solo ad una cosa, vincere! Non ci dormo la notte’

Un entusiasmo incredibile, una vera e propria ovazione nel momento in cui il presidente Gallo ha fatto il suo ingresso in campo, recandosi sotto la Curva Sud, nel giorno della presentazione di German Denis. E’ tornato a parlare di ambizioni ma anche dell’ultimo acquisto in ordine di tempo, spiegandone anche la trattativa: “L’idea era quella di portare un grande calciatore e ci siamo riusciti. Mi inorgoglisce il fatto che un elemento di questa portata che ha giocato con giocatori di altissimo livello e nella nostra serie A, possa indossare la maglia della Reggina.

Sono convinto che ci darà una grande mano per il campionato. Trattativa difficile? No, direi che la volontà di entrambe le parti ha fatto si che andasse subito in porto. La tifoseria è l’asse portante della Reggina, senza di loro non esisterebbe appunto la Reggina. Non ci dormo la notte pensando ad una sola cosa, vincere”.