Reggina-Genoa: vicini a quota 10.000. Il dato aggiornato della prevendita

La Reggina guarda in tv quello che succederà tra oggi e domani in campo con la serie B che gioca la sua dodicesima giornata. Gli amaranto saranno impegnati in posticipo contro la più forte di tutte nonostante attualmente si trovi al secondo posto della classifica. Il Genoa è la classica corazzata con tanti calciatori già presenti lo scorso anno in serie A che, insieme al tecnico Blessin, hanno deciso di rimanere per riportare i rossoblu nel campionato di maggiore competenza. Non sarà una passeggiata e questo lo hanno capito nel corso di questa prima parte del torneo, pur dimostrando soprattutto in trasferta grande forza e capacità di portare a casa il risultato pieno, avendolo fatto per cinque volte su sei confronti giocati. Al Granillo, però, troveranno un avversario in più, il pubblico che secondo quanto sta indicando la prevendita, sarà numeroso. Ad oggi sono 5300 i biglietti venduti ai quali vanno ad aggiungersi i 4130 abbonati. Si attendono notizie sulla presenza nel settore ospiti di tifosi genoani, ieri sera erano poco più di 200.

