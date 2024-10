Reggina: il posticipo con il Genoa, il ritorno di Galabinov, TikTok e la terza maglia

Sempre più vicini alla grande sfida. Nel week end la serie B scenderà in campo mentre la Reggina giocherà in posticipo la gara contro il Genoa. Pippo Inzaghi ed i suoi sono ben consapevoli della grande forza di un avversario indicato come favorito assoluto per la vittoria del campionato, con un organico di altissimo livello anche se al Granillo si presenterà con qualche defezione significativa. I rossoblu hanno dimostrato nel loro percorso di essere decisamente più insidiosi in trasferta avendo vinto per ben cinque volte e perso solo a Palermo. Di fronte una Reggina che in casa ha inciampato solo una volta ed anche immeritatamente contro il Perugia, poi solo vittorie ed anche con margini di punteggio piuttosto ampi.

Per questo motivo è prevista una gara altamente spettacolare per due compagini che non conoscono la prudenza nell’atteggiamento tattico e nel gioco. In casa amaranto si segnala il recupero di Gagliolo dopo il piccolo fastidio accusato a Cagliari, mentre per Santander ci sarà ancora da aspettare. Sulla presenza di pubblico sugli spalti vi viaggia verso i 10.000 che molto probabilmente verranno superati, tenuto conto che rimangono ancora tre giorni a disposizione per l’acquisto del biglietto. In chiusura due notizie comunicate dalla società nella giornata di ieri e cioè il ritorno al S. Agata dell’attaccante Galabinov dopo l’infortunio al tendine d’Achille, con il bulgaro che ha iniziato l’attività di recupero e lo sbarco della Reggina su TikTok, la piattaforma social dove per l’occasione è stata presentata la terza maglia.