Reggina-Genoa: terzo giorno di prevendita. Il dato attuale dei biglietti staccati

Passano i giorni e cresce l’attesa per la grande sfida di lunedi sera tra la Reggina ed il Genoa. Match che per le caratteristiche delle due squadre si prevede altamente spettacolare tra una compagine fortissima soprattutto in trasferta ed un’altra che in casa ha vinto quattro partite su cinque segnando moltissimo.

Ed i tifosi avvertono l’importanza di una gara che potrebbe dare, in casa di vittoria, uno slancio importante in classifica alla squadra amaranto, pur consapevoli della straordinaria forza dell’avversario. Così dopo tre giorni di prevendita sono 4500 i biglietti staccati fino al momento, ricordando che ci sarà tempo per l’acquisto fino a qualche minuto prima dell’inizio dell’incontro. Intanto la società comunica lo sbarco sulla nuova piattaforma social Tik Tok, in voga soprattutto tra i giovani.