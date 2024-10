Genoa: un’assenza pesante, ma anche un recupero importantissimo

Il Genoa sarà il prossimo avversario della Reggina. La squadra di Blessin per organico e qualità dei singoli è certamente la squadra più forte di questo campionato e nell’elenco delle favorite per la vittoria finale è messa in cima alla lista. E tutto sommato sta anche rispettando la tabella di marcia, forse macchiata dai troppi pareggi casalinghi, ben quattro su cinque partite giocate. E’ una schiacciasassi invece in trasferta dove è riuscito a fare il percorso esattamente inverso, conquistando ben quattro successi su cinque gare, unica sconfitta a Palermo.

Per la sfida con gli amaranto avrà nuovamente a disposizione l’esperto e forte centrocampista Kevin Strootman, quest’ultimo colpito da un lutto importante qualche giorno addietro, con la scomparsa del padre. Sarà nuovamente a disposizione essendo tornato ad allenarsi regolarmente. Fuori per squalifica il capitano Badelj, dopo il rosso rimediato in occasione della sfida interna contro il Brescia. In casa Reggina, oggi in campo dopo qualche giorno di riposo in più concesso dal tecnico Inzaghi, da valutare le condizioni del difensore Gagliolo e poi il solito Santander.