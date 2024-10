Reggina: filo diretto con il Genoa. Si tenta il doppio colpo Micovschi-Brlek

Vi avevamo anticipato qualche giorno addietro delle necessità di intervento della Reggina sul prossimo calciomercato che avrà inizio nella giornata di domani. Le idee sono chiare su dove intervenire dopo il confronto tra la società ed il tecnico Baroni. Attacco, esterno d’attacco e centrocampista, poi se si creeranno delle opportunità potrebbe arrivare anche un difensore.

Fio diretto con il Genoa

Nella giornata di ieri il giornalista Alfredo Pedullà ha scritto di trattative avviate con il Genoa per due calciatori, visti i rapporti molto buoni tra le due società. L’incontro è avvenuto nella giornata di ieri ed i discorsi appaiono abbastanza avviati: “L’esterno offensivo Claudiu Micovschi, romeno classe 1999, in prestito all’Avellino nella stagione 2019-2020. C’è il via libera del club di Preziosi, la Reggina sta limando gli ultimi dettagli. Il discorso vale anche per il centrocampista Petar Brlek, classe 1994, croato nella scorsa stagione ad Ascoli. Doppio colpo impostato“.