Reggina: il messaggio di German Denis ai tifosi e l’augurio

Il messaggio che anche i calciatori lanciano attraverso i propri canali social o nel corso delle interviste è quello che da settimane trasmettono un pò tutti. Lo ribadisce anche il centravanti della Reggina German Denis, attraverso le dichiarazioni rilasciate al Corriere dello Sport:

“Credo e spero che a fine aprile si possa riprendere il campionato in modo da poterlo concludere a giugno. Lavoreremo per farci trovare pronti.

Ho un rapporto ottimo con mister Toscano e tutti i compagni. Ai tifosi, che mi hanno accolto con grande entusiasmo e passione, raccomando di rispettare le regole per tornare presto al Granillo e gioire per la Reggina in B”.

