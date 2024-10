“Un calcio al virus”. Interessante iniziativa tra la Ternana ed i suoi tifosi

In un momento complicato per la nostra città e per l’intero paese, alle prese con l’emergenza Covid19, anche il mondo dello sport può e deve offrire il proprio contributo tangibile. In questa ottica la Ternana Calcio, nella persona del presidente Stefano Bandecchi, chiama a raccolta i propri numerosissimi abbonati. E lo fa per sottolineare per l’ennesima volta il forte legame da sempre esistente tra il territorio e la sua massima espressione calcistica attraverso una donazione destinata all’ospedale “S. Maria”.

In questa ottica mette a disposizione degli abbonati il seguente indirizzo di posta elettronica:

uncalcioalvirus@ternanacalcio.com



Scrivendo una mail, nella quale dovranno essere specificati nome, cognome e settore dell’abbonamento stipulato, si espliciterà la volontà di donare la quota-parte residua (1,50 euro per le curve, 2,00 euro per i distinti, 2,50 euro per la tribuna) delle cifre versate la scorsa estate per il tesseramento.

La somma raccolta verrà interamente devoluta, tramite bonifico bancario, al nosocomio cittadino per contribuire tangibilmente ad affrontare l’emergenza coronavirus.