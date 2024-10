Giacchetta: ‘Pirlo un predestinato. Con Baronio coppia ideale anche in panchina’

La memorabile squadre che affrontò il primo storico campionato di serie A, ha visto tra i protagonisti l’attuale DS dell’Albinoleffe Simone Giacchetta, ex giocatore della Reggina, da sempre molto legato alla città di Reggio. Radio Sportiva ha chiesto il suo parere sul nuovo incarico di Andrea Pirlo, ex compagno di squadra ed ora allenatore della Juventus: “Quella stagione alla Reggina c’erano grandi giocatori che poi si sono consacrati e nel ’99 erano giovani di belle speranze. Le loro grandi qualità hanno poi dato loro la possibilità di mettersi in luce: Pirlo, Baronio, Kallon, Taibi, Belardi, Cirillo, carriere che hanno poi parlato per loro.

Pirlo?Aspettarselo in prima squadra alla Juventus sembrava impossibile, ma possiamo immaginare la sua carriera e sin dai tempi della Reggina si poteva immaginare. È un predestinato dal talento superiore a tutti gli altri, da giocatore già vedeva le cose dieci secondi prima degli altri apparentemente senza grande fatica. Nella sua carriera è stato protagonista anche a livello mondiale, vincendo tutto. Anche come allenatore penso che porterà in dote le qualità dei talenti. Gli auguro grandi fortune, ma le capacità le ha sicuramente a prescindere dall’aver allenato o meno. È un visionario.

Baronio ai tempi della Reggina era il nuovo Albertini, andava in coppia con Pirlo. Si parla sempre di loro due che insieme hanno formato una grande coppia e sono uniti da un percorso calcistico importante. Hanno le stesse idee di calcio e Roberto può essere colui su cui appoggiarsi. Questo binomio potrà funzionare anche in panchina”.