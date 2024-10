Gabriele Martino: ‘Luca Gallo vuole la serie A. Organico da rivedere e di molto’

Il parere di un dirigente esperto sulla Reggina, che sta costruendo il proprio organico per il prossimo campionato di serie B. Gazzetta del Sud ha intervistato il Ds Gabriele Martino: “Le ambizioni del presidente Luca Gallo vertono su un solo scopo, la serie A. Il massimo dirigente ha aggiunto che metterà a disposizione ingenti somme per centrare il traguardo.

Ecco che la Reggina figurerà tra le migliori della serie B, ma non sarà la sola. Il retrocesso Brescia ripartirà dopo aver potenziato l’area tecnica con l’arrivo di Perinetti, mentre il Lecce ha richiamato Corvino. Si tratta di grandi direttori e con esperienza. La Reggina ha dimostrato di saper raggiungere i propri obiettivi conoscendo la via del successo, ma ancora è presto per fare previsioni visto che il mercato non è entrato ancora nel vivo.

La Reggina deve rivedere e di molto l’organico che ha vinto in C, i primi arrivi sono importanti, speriamo lo siano altrettanto nel prosieguo”.