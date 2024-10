Reggina, un altro giocatore sotto contratto pronto ad andare via

Sta vivendo una importante esperienza alle Universiadi e questa sera con l’Italia scenderà in campo per la disputa della semifinale contro il Giappone. Giuseppe Ungaro ha anche realizzato un gol nella competizione, ma non sembra avere le caratteristiche adatte a quelle che sono le necessità del tecnico Mimmo Toscano per la Reggina che nascerà.

Ed allora al calciatore, sotto contratto anche per la prossima stagione, è stato comunicato di trovarsi una alternativa, nonostante qualità tecniche ed umane che gli vengono riconosciute.

Dovrebbe essere ormai prossimo il suo trasferimento alla Sicula Leonzio, società che lo ha seguito con particolare attenzione e che vorrebbe facesse parte del suo organico per il prossimo anno. Dopo Conson ormai vicinissimo al passaggio alla Carrarese e la rescissione di Ciavattini, dovrebbe essere il terzo calciatore sotto contratto a salutare.

