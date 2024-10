Reggina: tutti li vogliono, tutti li cercano, nessuno li prende… per ora

L’elenco è lungo, gli stipendi corposi ed il tempo passa. Nascono da qui le prime preoccupazioni per una situazione riguardante le operazioni in uscita ancora bloccata. C’è una squadra intera fuori dai programmi tecnici, tantissimi interessamenti per ogni singolo calciatore, qualche trattativa avviata, ma al momento nessuno li prende.

Farroni, Marchi, Blondett, Rubin, De Francesco, Nielsen, Paolucci, Zibert, Corazza, Sarao, Doumbia e Baclet. Per ognuno di loro una c’è una storia in questa prima fase del calciomercato, non ancora ufficialmente aperto. Sarao, Corazza, De Francesco e Blondett quelli più richiesti, soprattutto da società che puntano alla vittoria del campionato. Ma insieme all’interessamento ci sono da mettere d’accordo il calciatore, il suo procuratore e per esempio nel caso del bomber amaranto anche la Reggina.

Farroni è giovane e preferirebbe giocare la prossima stagione, visto lo zero nella casella delle presenze in quella scorsa, per Marchi, Rubin e Paolucci si è mosso poco, mentre Nielsen e Zibert hanno preferito rinunciare al trasferimento alla Turris per cercare altro. Baclet merita un discorso a parte. Su di lui la Reggina aveva investito molto con i risultati che tutti abbiamo visto. Il prestito al Francavilla ha prodotto una serie di infortuni e nulla più, si spera che i suoi trascorsi possano comunque convincere qualcuno a puntare su di lui.