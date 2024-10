Caos Reggina, i giocatori non si allenano. La società: “Domani torneranno in campo”

Piove sul bagnato in casa Reggina. I giocatori amaranto, considerate le numerose problematiche e soprattutto la questione relativa agli ultimi stipendi non ricevuti, hanno deciso di non allenarsi e chiesto incontro con la società.

Pomeriggio agitato con la società impegnata a capire come e se si può risolvere la situazione, in una giornata già importante per la vicenda relativa alla fidejussione.

Il club amaranto, con la seguente nota, ha spiegato il motivo che ha portato all’annullamento della seduta prevista.

La Reggina 1914 comunica che in data odierna, la squadra ha sostenuto la seduta di allenamento mattutina in palestra, mentre nel pomeriggio ha effettuato una riunione presso lo Stadio “Oreste Granillo”, il protrarsi della quale ha fatto annullare la prevista seduta in campo.

La squadra tornerà in campo come da programma domani 20 dicembre alle ore 15.