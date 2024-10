Reggina: due giocatori sempre presenti, dal primo fino all’ultimo minuto

Inamovibili per mister Toscano, punti di forza della retroguardia amaranto

Nella Reggina dall’organico completo e forte e all’interno del quale sono presenti almeno due calciatori per ogni ruolo, ce ne sono due che fino al momento non hanno conosciuto riposo, tantomeno si sono trovati fuori o sostituiti per scelta tecnica o tattica.

Guarna e Loiacono sono i due elementi che mister Toscano ha sempre utilizzato nel corso di questa prima parte di stagione, impiegati nei sette incontri da titolari e soprattutto utilizzandoli per tutto il corso di ogni match, recupero compreso.

