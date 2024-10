Reggina, ottobre altro mese intenso. Calendario, giorni ed orari dei match

Un altro ciclo di partite con in mezzo un infrasettimanale

Dopo l’intenso mese di settembre con sei gare e ben tre scontri diretti, la Reggina è attesa da altre cinque partite, in questo ottobre, non meno importanti. E’ necessario distribuire forze mentali e fisiche al fine di poterle affrontare nel migliore dei modi e soprattutto diventa fondamentale il recupero degli infortunati (Bertoncini, Garufo e Doumbia), in modo che mister Toscano possa avere la possibilità di effettuare eventuali cambi. Questo il programma:

Paganese – Reggina 6 ottobre ore 17,30

Reggina – Catanzaro 12 ottobre ore 20.45

Monopoli – Reggina 20 ottobre ore 15,00

Reggina – AZ Picerno 23 ottobre ore 20.45 da confermare (turno infrasettimanale)

Avellino – Reggina 27 ottobre ore 15,00

Gli orari di alcune partite potrebbero subire modifiche in base alle richieste delle società

