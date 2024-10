Paganese-Reggina: quanti saranno i tifosi amaranto presenti? Info prevendita

La Paganese Calcio 1926 Srl comunica che per la 8^ giornata del Campionato di Lega Pro Serie C in programma il 06.10.2019 “Paganese – Reggina” alle ore 17.30 presso lo “Stadio M. Torre”, i tagliandi d’ingresso del Settore Ospite disponibili sono 479 e saranno in vendita dal 02.10.2019 al costo di € 10,00 + diritto di prevendita acquistabili, senza obbligo di tessera del tifoso, tramite tutti i punti vendita del circuito di ticketing GO2 fino alle ore 19.00 di sabato 05.10.2019 .

