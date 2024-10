Reggina: il presidente Gallo ha un altro desiderio, ma non dipende da lui

Ha preso la Reggina in corso d’opera e la conclusione della scorsa stagione ha visto la squadra amaranto conquistare i play off. Il presidente Luca Gallo ha rilanciato le proprie ambizioni la scorsa estate, affidandosi totalmente a Mimmo Toscano ed al DS Taibi per la costruzione dell’organico. Una Reggina vincente che potesse battagliare insieme alle grandi del girone per la conquista della prima posizione e l’avvio di stagione al momento rispetta parecchio le aspettative.

Tra una corsa verso i tifosi a Terni ed un tweet “e puru per chi stannu vi salammu”, il massimo dirigente si sta godendo il momento ed ora punta dritto su un altro obiettivo che, però, diversamente da tutti gli altri dichiarati e raggiunti, non è dipendente dalla sua volontà.

Il suo desiderio è quello di vedere al più presto il settore di Curva Nord agibile, riempirlo di giovani, studenti, consentire l’accesso a tifosi con meno possibilità economiche di altri. E sotto questo aspetto il sindaco della città Giuseppe Falcomatà ha già fatto sapere di avere attraverso i Patti per il Sud la disponibilità per tale intervento, insieme a tanti altri che si spera possano rendere il Granillo più confortevole.

