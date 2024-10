Calcio – Nella Top 11 due giocatori della Reggina: le motivazioni

La vittoria della Reggina nel big match contro il Catania, ha messo in evidenza una serie di calciatori protagonisti di una grande prestazione. Nella Top 11 stilata da TuttoC.com, due amaranto su tutti:

Giuseppe Loiacono (Reggina): il Catania perde la terza partita in trasferta e in uno stadio che si sta rivelando un fattore. La prova del difensore amaranto è superlativa, fino alla fine segue come un’ombra Di Piazza, Di Molfetta e Curiale senza sbagliare nulla.

Simone Corazza (Reggina): gli bastano tre minuti per sbloccare il derby del Sud. Assist dalla destra di Garufo e movimento perfetto che inganna i due centrali catanesi e gli permette di realizzare una rete fondamentale.

