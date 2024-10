Catania, Pulvirenti: ‘Al Granillo ambiente ostile. Meritavamo il pareggio’

"Non è facile giocare in quello stadio. Reggina tra le più forti"

E’ tornato allo stadio dopo quattro anni. Il patron dei rossoazzurri Pulvirenti ha assistito dalla tribuna del Granillo al match tra la sua squadra e la Reggina. Intervistato dai colleghi de “La Sicilia”, questi alcuni passaggi:

“Cosa posso dire della partita? Che in fondo potevamo anche pareggiare perché a parte la prima mezzora, abbiamo lottato alla pari con la Reggina reagendo al loro gol iniziale dopo appena due minuti.

Non è facile giocare in uno stadio come quello reggino, il fattore campo si avverte subito e l’ambiente ostile subito. C’era la Curva Sud stracolma ma la squadra è venuta fuori alla distanza e ha pure cercato con insistenza di raddrizzare la partita, ma la Reggina è una tra le squadre più forti del girone e non è stato facile. Comunque, un pareggio ci poteva anche stare.

Non abbiamo giocato male, siamo stati pure sfortunati e non dimentichiamo che al momento diversi giocatori sono fuori per infortunio. Io però credo in questa squadra e sono sicuro che con il tempo crescerà moltissimo”.

