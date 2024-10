Reggina: il Denis social suona la carica per domenica

Ancora non ha inciso perchè un infortunio muscolare ne ha frenato il suo inserimento, ma German Denis per esperienza e carisma, è comunque giocatore fondamentale per la Reggina sotto tutti i punti di vista. E l’attaccante argentino è molto attivo anche sui social, così dopo aver festeggiato il successo preziosissimo contro il Catania, adesso invita tutti alla massima attenzione per la sfida prossima sul campo della Paganese:

“Testa bassa e pedalare! Non si sottovaluta nessuno, domenica c’è un’altra battaglia. Forza ragazzi”.

