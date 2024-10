Reggina: la lista dei possibili giocatori in uscita

Sarà un’altra estate di duro lavoro per il DS Taibi. La Reggina che si dovrà presentare al prossimo campionato di serie B, avrà un mix di giocatori di esperienza e giovani, così come impongono le regole della cadetteria che mettono il limite massimo degli Over a 18. E su queste indicazioni che il direttore sportivo si sta muovendo, con le difficoltà dettate da campionati che ancora si giocano e contratti che solo in maniera preliminare potranno essere sottoscritti.

E poi la lunga lista di calciatori Over da sistemare, compito tutt’altro che semplice.

Partiamo dai portieri. Guarna è stato messo al corrente riguardo il desiderio da parte della società di cercare almeno un altro portiere. Taibi ha confermato di essere sulle tracce del giovane Carnesecchi, ma di seguire anche la pista Viviano. Questo metterebbe eventualmente in discussione anche il secondo Farroni.

Ad ogni intervista lo stesso direttore dichiara di avere parlato con i procuratori di quei calciatori che hanno giocato poco nella scorsa stagione ed inevitabilmente il pensiero va a Paolo Marchi, Daniele Gasparetto, Matteo Rubin. Blondett è in fase di valutazione.

In mezzo al campo c’è il capitano De Rose che ha diverse richieste, da capire se mister Toscano chiederà alla società la sua conferma, mentre sempre a proposito di calciatori poco utilizzati, destinati all’addio ci sono Paolucci, De Francesco, Nielsen ed il rientrante Zibert.

In attacco non ci sono dubbi su Baclet, anche per il prossimo anno si cercherà una collocazione. Sarao piace molto al Palermo, Doumbia dovrebbe salutare. Simone Corazza è quello che ha più mercato, ma attraverso il suo procuratore ha fatto sapere di voler rimanere a Reggio, stesse intenzioni quelle di Reginaldo. Impossibile escludere eventuali sorprese che solo il mercato può riservare.