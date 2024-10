Reggina-Francavilla, la voce dei giornalisti amaranto: “Sconfitta inaspettata, rialziamoci subito col Bari”

La voce degli addetti ai lavori con opinioni raccolte a caldo subito dopo la fine delle gare interne della Reggina. Il “Granillo” infreddolito per via delle basse temperature, gela dopo il triplice fischio. Un match ben disputato dalla Virtus Francavilla che ribaltando il gol di Denis conquista i tre punti in palio a danno degli amaranto che domenica dovranno rifarsi subito contro il Bari, una delle dirette inseguitrici.

Natalino Licordari (Gazzetta del Sud)

“Sconfitta inaspettata, dopo il vantaggio del primo tempo pensavamo la Reggina potesse raddoppiare, è arrivata invece la prima sconfitta casalinga, considerando che Bari e Ternana hanno vinto si è ridotto il distacco. C’erano stati dei segnali contro la Cavese e la vittoria sofferta a Bisceglie. Dobbiamo rialzarci subito contro il Bari, riportando il distacco a nove punti, considerando anche che la Ternana giocherà fuori casa. Vittoria meritata della Virtus Francavilla, sostengo abbia giocato davvero bene”.

Giorgia Rieto (Onlinemagazine, Reggina TV)

“Abbiamo iniziato bene, non siamo riusciti a chiudere la partita, ciò sta diventando un nostro handicap, non ci saranno partite che potremo vincere 4 a 0, tutte le avversarie verranno qui agguerrite. Molto bene il Francavilla, ha dettato i ritmi del match, ottima squadra ci ha creduto fino alla fine, la Reggina è sembrata spaesata, mister Toscano dovrà dimostrare di essere un grande mister e prendere in mano la situazione.”

Pasquale Zumbo (direttore di Touring 104 e Video Touring 655)

“Abbiamo visto una partita dai due volti, all’inizio sembrava la solita Reggina pronta ad aggredire ma poi è emerso il gioco del Francavilla che a parer mio ha vinto con merito”.

Antonino Sergi (Tuttoreggina)

“Dalla Viterbese in poi è iniziato un momento negativo. Adesso arriva un match molto duro e si rischia di riaprire il campionato”.

Antonio Calafiore (Reggio Nel Pallone)

“Sarà fondamentale la reazione degli amaranto, domenica contro il Bari. Francavilla è riuscita a vincere qui al Granillo. Domenica sarà fondamentale vincere o quanto meno non lasciare punti per strada”.

Rocco Calandruccio (A Punta di Penna, Touring 104 e Video Touring 655)

“Sconfitta inaspettata, sapevamo sarebbe stata una partita difficile, l’avevo più volte evidenziato il mister. Gli avversari sono stati bravi a ribaltare il risultato. Contro il Bari sarà un match altrettanto importante, dobbiamo rialzarci subito per confermare la nostra leadership nel girone”.