Reggina, è il momento di mantenere la calma: al Granillo passa la Virtus

Termina con il punteggio di 1-2 in favore della Virtus Francavilla la gara del Granillo.

PRIMO TEMPO

Primi 20 minuti di grande calcio quello espresso dalla Reggina, che infatti passa in vantaggio con Denis. Pochi minuti dopo, sempre con lo stesso argentino rischia di raddoppiare. Con il passare dei minuti, però, la Virtus sale in cattedra e complice un netto calo dei padroni di casa prende in mano il pallino del gioco. La prima frazione si chiude comunque con il parziale favorevole agli amaranto.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia in modo choc, tanto che gli uomini di Toscano prima vengono raggiunti e poi superati dai biancoazzurri. Gli amaranto sono incapaci di reagire. La partita scivola dunque via cosi, e arriva la seconda sconfitta in campionato: la prima in casa.