Reggina, Girasole: ‘Il gol di Ragusa mi ha fatto venire i brividi’

Ancora una rete con la maglia amaranto, alla sua maniera. Domenico Girasole, difensore goleador si presenta in sala stampa dopo la vittoria della Reggina con il Locri: “E’ stato un gol importante, ma tutta la squadra nel secondo tempo ha cambiato atteggiamento. Il gol di Ragusa mi ha fatto venire i brividi. Nel primo tempo abbiamo fatto una figura di merda, ci siamo guardati in faccia negli spogliatoi ed essendoci tanti ragazzi di Reggio ci siamo detti che avremmo dovuto per forza dare qualcosa in più.

Nella seconda parte siamo entrati in campo con uno spirito diverso e si è visto. Che io sia quello che tira di più in porta è un dato, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, diciamo che sono bravo negli inserimenti. Prendiamo gol più facilmente del solito? La colpa non credo sia della difesa, ma di tutti i reparti. Come se non subiamo reti il merito è di tutti. Sono molto critico con me stesso, ma sicuro quando si prende gol c’è dietro un errore”.