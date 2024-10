L’ex Reggina Gori: ‘Lavorare con Inzaghi è stato un grande piacere, ma…’

In questa stagione otto reti realizzate con l'Avellino e terzo posto in classifica per gli irpini

Nel corso della lunga intervista rilasciata a calciofiorentina.it, l’attaccante Gabriele Gori oggi in forza all’Avellino ma di proprietà della Fiorentina, ha parlato anche della sua esperienza con la maglia della Reggina: “Alla Reggina è stata un’esperienza che mi ha fatto crescere. Lavorare con mister Inzaghi è stato un grande piacere: ho cercato di imparare quante più cose possibili da un ex attaccante fortissimo come lui. Peccato per il poco spazio che mi ha concesso perchè avevo dimostrato di determinare quando mi schierava. Eravamo un grande gruppo e per poco non abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato, ma resta comunque la stagione straordinaria“.