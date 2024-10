Reggina, il gruppo “Diffidati Liberi” annuncia l’apertura di una nuova sede

Lo sciopero del tifo da un certo punto della passata stagione, la decisione di tornare a sostenere la squadra in questa stagione, seppur con Granillo che è tornato pienamente disponibile proprio in occasione dell’ultimo confronto degli amaranto con la Paganese. Adesso gli ultras della Sud annunciano l’apertura di una nuova sede che segna sicuramente un momento di crescita per il club:

“I ragazzi del gruppo “Diffidati Liberi” annuncia, dopo mesi di sacrifici, l’apertura della nuova sede che si terrà sabato 17 novembre ore 14 in via Giffone traversa privata.

Perciò invitiamo tutte le persone che hanno a cuore le sorti della Curva Sud e tutti i tifosi amaranto a partecipare all’evento.

Questo per far si che diventi un luogo di aggregazione e di confronto, un punto di ritrovo dove possano nascere nuove idee che possano riguardare tutto il movimento ultras cittadino.

Ci vediamo quindi sabato 17 dalle ore 14 in poi per festeggiare tutti insieme anche con la presenza di amici e gemellati”.

Avanti Curva Sud!