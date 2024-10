Reggina, i guai non finiscono più. L’avvocato Grassani chiede pignoramento per 100mila euro

L’indiscrezione che diventa notizie, viene ufficializzata oggi dai colleghi di Gazzetta del Sud e riguarda una questione non chiusa tra la Reggina ed il famoso avvocato Mattia Grassani.

“Il noto professionista ha intentato causa al club amaranto per cercare di recuperare il corrispettivo delle proprie competenze, a suo avviso in anni di attività prestate come legale per la stessa società. Competenze solo parzialmente soddisfatte dalla Urbs. A fin novembre, spiega Grassani, ho richiesto all’ufficiale giudiziario a fronte del mio credito come da contratto, peraltro riconosciuto dal Tribunale di Bologna, il pignoramento di 100mila euro di crediti in Lega vantati dall’Urbs Reggina 1914. Inoltre lo stesso Grassni si è rivolto anche al Tribunale Fallimentare reggino per lo stesso scopo e pare che il contratto sottoscritto, sia stato onorato solo nel periodo in cui la Urbs Reggina 1914 militava nel campionato di serie D.

L’istanza ha avuto come effetto immediato la fissazione della causa il prossimo 18 dicembre davanti al tribunale del fallimento, notizia confermata dallo stesso Grassani proprio a Gazzetta del Sud”. L’ennesima tegola, aggiungiamo noi, che si unisce ad un momento di grandissima difficoltà per il club e nel periodo in cui è in pieno sviluppo la fase di cessione delle quote di maggioranza, insieme ad un pericolo esistente che è quello di non vedersi riconoscere in caso di perdita della causa, quei minutaggi che oggi rappresentano linfa vitale per la società.