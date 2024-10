Reggina, guaio Maritato costringe Viola ad accelerare i tempi

Gli auspici di una stagione diversa, oggi cozzano con una realtà dura e amara. Dopo sole tre giornate di campionato, la quadra ha subìto, giustamente, la contestazione dei propri tifosi, dopo un’altra prestazione inguardabile e la seconda sconfitta in tre gare.

Il Granillo chiuso per inagibilità con il dubbio che ciò possa verificarsi anche per la prossima partita interna che la Reggina dovrà giocare contro il Siracusa, poi la fideiussione non sostituita e nella pessima giornata di Vibo, l’infortunio molto serio per il centravanti titolare Maritato.

Per il numero 18 si parla di stagione compromessa, vista la gravità, con le alternative rappresentate dal giovanissimo Tassi ed Alessio Viola. Ed a proposito di quest’ultimo, si era parlato di un rientro possibile per il mese di ottobre, appena iniziato. Dal punto di vista medico l’attaccante di Taurianova sarebbe guarito, resta ovviamente da migliorare la condizione atletica.

Ma sono proprio le circostanze che potrebbero far accelerare i tempi di rientro, per una squadra che oltre a fare una fatica enorme a difendere, ne fa altrettanta a mettere la palla in rete.

Questo il bollettino medico su Maritato pubblicato sul sito ufficiale della società: “La Reggina 1914 comunica che durante Reggina-Monopoli dello scorso 30 settembre il proprio tesserato Piergiuseppe Maritato ha subito la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a intervento chirurgico”.