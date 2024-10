Reggina in “buone mani”. Guarna si prepara al ritorno in campo

In bocca al lupo a Plizzari, positivo al Covid 19

Ufficializzata la positività al Covid 19, per Alessandro Plizzari sarà sosta forzata. Il ragazzo è asintomatico e la speranza è che il percorso sia regolare, quindi rimanere fuori per due settimane, all’interno delle quali altri due tamponi da effettuare tutti si augurano possano dargli la negatività per tornare a disposizione del tecnico Toscano.

Nel frattempo è pronto a riprendere il suo posto l’esperto Enrico Guarna, protagonista nella passata stagione insieme ai compagni della straordinaria cavalcata che ha portato la Reggina in serie B. Il concentrato di partite che seguono, consentiranno a Guarna di scendere in campo per almeno quattro gare di campionato (V. Entella, Cosenza, Pordenone, Spal) ed una di Coppa Italia, quella che gli amaranto giocheranno con il Bologna.