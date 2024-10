Reggina: per Tim Hall trattativa interrotta. Le motivazioni

Il blocco difensivo dovrebbe essere il reparto sul quale pochissime saranno le novità. Il Ds Taibi ha annunciato, sollecitato dalle domande, la conferma di Loaicono, ma insieme a lui non ci sono dubbi ci saranno anche Rossi e quasi sicuramente Bertoncini. Si sta lavorando per arrivare anche a qualche elemento forte e che possa rientrare nella lista degli Under. Profilo individuato in Tim Hall, con il quale, però, secondo quanto riportato da alfredopedulla.com, i discorsi si sono interrotti: “La Reggina aveva raggiunto un accordo di massima con Tim Hall, difensore centrale classe 1997 originario del Lussemburgo e svincolatosi dopo un’esperienza in Ucraina. Ma nelle ultimissime ore, quando si stava andando alla fase operativa per formalizzare le intese, lo stesso Hall ha giocato al rialzo non mostrando lo stesso interesse di prima. Ecco perché la Reggina ha deciso di abbandonare la pista, ormai definitivamente”.

A dimostrazione di quanto dichiarato dal Ds Taibi qualche settimana addietro, quando ha affermato che per quello che riguarda le trattative, le regole vengono dettate dalla società e non dai calciatori, visto il lunghissimo elenco di giocatori che alla Reggina verrebbero di corsa.