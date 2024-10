Reggina, Tempestilli: ‘Luca Gallo mi ricorda Dino Viola’

Riorganizzazione in casa Reggina per quello che riguarda il settore giovanile. Ospite di Reggina Tv è stato il nuovo responsabile Antonino Tempestilli, questi alcuni passaggi del suo intervento in riferimento alla sistemazione del S. Agata: “Stiamo cercando di operare al meglio. Un ringraziamento al presidente Luca Gallo che attraverso una serie di investimenti, circa un milione, ha rimesso a posto il centro sportivo che lo si vuole far diventare quello di un tempo.

Ho scoperto un presidente che mi ricorda molto Dino Viola, una cura assoluta della struttura, in ogni suo dettaglio. Se c’è anche una piccola cosa che non va, chiama subito i manutentori per sistemarla. Quando è a Reggio vive il centro sportivo 24 ore su 24.

C’è ancora tanto da fare, i tempi stringono, ma l’impegno massimo è quello intanto di rimettere a nuovo tutte le zone che sono di competenza della prima squadra, visto che saranno i primi ad allenarsi“.