Reggina: a centrocampo le certezze, i dubbi, un arrivo e diverse partenze

Gran lavoro per le operazioni in uscita. Mastour rimane?

In questi giorni si è parlato molto di attaccanti, da Charpentier ad Asencio, passando per la sicura conferma di Denis, l’attesa per Reginaldo e le richieste per Corazza. Discorsi aperti anche per la questione portieri. A Guarna è stato comunicato che la Reggina è alla ricerca di un portiere, forse due. Viviano e Carnesecchi sono i primi obiettivi, si vedrà se ne arriverà uno o entrambi, altrimenti si cercherà altrove.

Si è parlato pochissimo del centrocampo, di fatto il reparto più ricco. Abbiamo tolto dall’elenco gli esterni, oggi in organico vi sono Garufo, Rolando, Rubin e Liotti. Sono invece nove i calciatori della mediana con la conferma certa di Sounas, ufficializzata dal Ds Taibi. Insieme a lui sicuramente Rivas e Bianchi, non dovrebbero esserci problemi per Bellomo mentre su Mastour bisognerà fare un’analisi attenta tra il Ds, il tecnico ed il calciatore. In arrivo Crisetig, mentre tutte da valutare le posizioni di De Francesco, Nielsen, Paolucci, De Rose.