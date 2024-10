Reggina: i possibili partenti: ne viene fuori una formazione di livello

Abbiamo provato a fare un giochino su quegli elementi che potrebbero rientrare nella lista dei partenti. L’organico della Reggina, nella stagione da poco conclusa, è stato costruito con due giocatori di altissimo livello per ogni ruolo.

E così, nel programmare la prossima stagione e nel dover rispettare il limite massimo degli Over, la necessaria scrematura porterà alla individuazione di almeno dodici calciatori in uscita. Questa la formazione che ne verrebbe fuori su quelli che possono essere i possibili partenti, un 4-3-1-2 niente male per un eventuale campionato di serie C:

Guarna; Blondett, Gasparetto, Marchi, Rubin; De Francesco, Zibert, Nielsen; Paolucci; Doumbia, Sarao,

A questi potrebbero aggiungersi l’attaccante Simone Corazza richiestissimo in serie C, il capitano De Rose, poi Baclet.